Mercato - FC Nantes : Le coup de fil impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Chidozie Awaziem a fait son grand retour au FC Nantes. Débarqué en provenance des Colorado Rapids, le Nigérian avait déjà joué pour les Canaris il y a quelques années. Forcément, la possibilité de retrouver les bords de la Loire a immédiatement convaincu Awaziem.

A 28 ans, Chidozie Awaziem est aujourd'hui un joueur du FC Nantes. Recruté cet été par les Canaris, le défenseur a donc retrouvé un club où il avait joué il y a quelques années, lors de la saison 2017-2018. Renenu à Nantes en provenance des Etats-Unis, Awaziem a raconté les coulisses de son grand retour.

« Quand on m’a appelé pour revenir, j’ai dit oui direct » « Qu’est-ce qui m’a motivé à revenir au FC Nantes ? Nantes, c’est la famille. C’est le club en Europe qui m’a donné cette confiance pour montrer mes capacités. J’aime cette ville. Quand on m’a appelé pour revenir, j’ai dit oui direct », a ainsi fait savoir Chidozie Awaziem dans des propos accordés aux médias du FC Nantes.