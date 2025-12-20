OM : Roberto De Zerbi est en pleine rupture à Marseille !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Leonardo Balerdi a perdu des points aux yeux de Roberto De Zerbi. D'ailleurs, la relation entre les deux hommes serait devenue « électrique ». A tel point que la direction de l'OM penserait à se débarrasser de Leonardo Balerdi lors du mercato hivernal, et ce, pour le remplacer par Charlie Cresswell, pensionnaire du Toulouse FC.

