Transferts polémiques à l’OL : Un clash éclate !

Pierrick Levallet

L’OL n’est pas sorti d’affaire concernant ses galères financières. Le club rhodanien voit en effet une société d’affacturage lui réclamer une somme conséquente d’argent à cause de manœuvres réalisées par John Textor. La formation lyonnaise mise donc sur un certain Stephen Welch pour régler le conflit. Michele Kang, elle, commence à hausser le ton.

Les galères financières ne sont visiblement pas encore derrière l’OL. John Textor a réalisé quelques manœuvres avec Botafogo lorsqu’il était encore à la tête du club rhodanien. L’Américain a notamment procédé à de l’affacturage pour les transferts de Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino, qui n’ont pourtant jamais mis les pieds dans le Rhône à l’exception de l’Argentin, arrivé en prêt.

L'OL mise sur un seul homme pour régler le problème Seulement, L’Equipe révèle que l’un des établissements financiers auquel John Textor a fait appel réclame désormais une somme conséquente à l’OL pour le paiement de créances du transfert d’Igor Jesus. Avec les cinq transferts, ce sont 120M€ qui pourraient être exigés au club rhodanien. Eagle Bidco, qui chapote l’OL et Botafogo, analyse de son côté les flux financiers. Les dirigeants lyonnais, eux, redirigeraient les sociétés d’affacturage vers Stephen Welch, nommé à la tête du fonds Ares (principal prêteur de John Textor). L’Australien de 52 ans est chargé de l’audit et de définir qui doit quoi et à qui.