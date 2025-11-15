F1 : «Je le veux», il réclame un transfert XXL pour Verstappen !

La saison 2026 s’annonce déjà passionnante ! Au niveau des écuries, Audi va remplacer Sauber sur la grille. Et si l’écurie aux quatre anneaux dispose déjà de son duo de pilotes avec Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg, le Team Principal Jonathan Wheatley a récemment confié vouloir signer Max Verstappen à l’avenir.
En 2025, Max Verstappen aura connu une année animée. Alors qu’il semble désormais loin du titre mondial, le pilote néerlandais a été sujet à de nombreuses rumeurs concernant un possible départ de Red Bull, notamment vers Mercedes.
Verstappen va rester chez Red Bull
Ayant lui-même mis fin à cette possibilité de transfert vers une écurie concurrente, le quadruple champion du monde poursuivra donc son aventure au sein de l’écurie autrichienne en 2026. Mais cela n’empêche pas Max Verstappen d’être toujours associé à certaines formations. L’année prochaine, Audi remplacera Sauber, et son Team Principal Jonathan Wheatley n’exclut pas la possibilité de tenter de recruter Verstappen à l’avenir.
« Je veux que Max Verstappen pilote notre voiture »
« Oui, je veux que Max Verstappen pilote notre voiture. J’ai la chance d’être ami avec Max depuis longtemps, mais aussi avec son père Jos et son manager Raymond (Vermeulen). Et une telle amitié se construit parce que vous êtes toujours honnête et que vous ne trahissez jamais la confiance qui s’est établie. Bien entendu. Je ne pense pas que ce soit suffisant aujourd’hui pour relier directement Verstappen à un baquet chez Audi », a ainsi confié Wheatley, relayé par Next-Gen Auto.