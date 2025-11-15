F1 : «Je le veux», il réclame un transfert XXL pour Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison 2026 s’annonce déjà passionnante ! Au niveau des écuries, Audi va remplacer Sauber sur la grille. Et si l’écurie aux quatre anneaux dispose déjà de son duo de pilotes avec Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg, le Team Principal Jonathan Wheatley a récemment confié vouloir signer Max Verstappen à l’avenir.

En 2025, Max Verstappen aura connu une année animée. Alors qu’il semble désormais loin du titre mondial, le pilote néerlandais a été sujet à de nombreuses rumeurs concernant un possible départ de Red Bull, notamment vers Mercedes.

Verstappen va rester chez Red Bull Ayant lui-même mis fin à cette possibilité de transfert vers une écurie concurrente, le quadruple champion du monde poursuivra donc son aventure au sein de l’écurie autrichienne en 2026. Mais cela n’empêche pas Max Verstappen d’être toujours associé à certaines formations. L’année prochaine, Audi remplacera Sauber, et son Team Principal Jonathan Wheatley n’exclut pas la possibilité de tenter de recruter Verstappen à l’avenir.