F1 - Transfert avec Verstappen : Red Bull lâche un indice décisif, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'officialisation était attendue il y a déjà deux semaines au Mexique, l'identité du futur coéquipier de Max Verstappen n'est toujours pas connue chez Red Bull. Mais alors qu'Isack Hadjar est largement pressenti pour remplacer Yuki Tsunoda, Helmut Marko a lâché un indice qui semble mettre fin au suspens.

Alors que la grille pour 2026 est désormais quasiment complète après l'officialisation de la prolongation de Franco Colapinto chez Alpine, tout le paddock a les yeux rivés chez Red Bull qui n'a toujours pas annoncé le nom du futur coéquipier de Max Verstappen. Le grand favori se nomme Isack Hadjar qui pourrait ainsi remplacer Yuki Tsunoda, qui traverse une saison plus que compliquée. Et les propos d'Helmut Marko semblent aller en ce sens.

Marko s'enflamme pour Hadjar « Hadjar est, à mon avis, la révélation de la saison, et il serait mieux placé au championnat que 10e sans ses quatre problèmes moteur. Quand la voiture du Parisien fonctionne, il est un candidat fiable au top 10, c’est très prometteur pour son avenir », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.