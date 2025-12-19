F1 - Transfert de Lewis Hamilton : Max Verstappen vend la mèche !

En débarquant chez Ferrari cette année, Lewis Hamilton s'attendait sûrement à passer une meilleure saison. Le pilote britannique n'a pas connu un succès fou, au contraire même, et c'est à se demander même s'il aura la volonté de continuer avec l'écurie italienne en 2026. Pour Max Verstappen, le pilote de 40 ans n'a pas encore dit son dernier mot.
A 40 ans, Lewis Hamilton n'a pas hésité à se lancer dans une nouvelle aventure en Formule 1. Le septuple champion du monde vient de passer une saison chez Ferrari assez difficile. Le bilan est assez négatif pour le pilote britannique qui s'attendait certainement à mieux. Max Verstappen, qui le connaît bien, pense qu'il a encore quelque chose en réserve.
Lewis Hamilton fait de la peine à Max Verstappen
Seulement 6ème du championnat à presque 100 points de son coéquipier Charles Leclerc, Lewis Hamilton n'a pas connu beaucoup de week-ends très heureux cette année. Le pilote britannique a connu une adaptation difficile dans sa nouvelle équipe chez Ferrari et sa situation a été jugée difficile par d'autres rivaux. « Pour lui, ça n'a évidemment pas été une saison agréable chez Ferrari. Ça se ressent partout, notamment à la radio. Honnêtement, ça me fait aussi de la peine » déclare Max Verstappen dans une interview à Viaplay.
« Il n'abandonne pas, il sera là »
Alors que l'avenir de Lewis Hamilton est incertain, la retraite approchant, Max Verstappen pense que l'ancien pilote Mercedes ne va pas quitter le volant. « Est-ce qu'il va arrêter ? Je ne sais pas. Il n'abandonne pas, il sera là. Mais ce n'est pas agréable à voir » poursuit le Néerlandais.