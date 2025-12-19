F1 - Transfert de Lewis Hamilton : Max Verstappen vend la mèche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant chez Ferrari cette année, Lewis Hamilton s'attendait sûrement à passer une meilleure saison. Le pilote britannique n'a pas connu un succès fou, au contraire même, et c'est à se demander même s'il aura la volonté de continuer avec l'écurie italienne en 2026. Pour Max Verstappen, le pilote de 40 ans n'a pas encore dit son dernier mot.

A 40 ans, Lewis Hamilton n'a pas hésité à se lancer dans une nouvelle aventure en Formule 1. Le septuple champion du monde vient de passer une saison chez Ferrari assez difficile. Le bilan est assez négatif pour le pilote britannique qui s'attendait certainement à mieux. Max Verstappen, qui le connaît bien, pense qu'il a encore quelque chose en réserve.

Lewis Hamilton fait de la peine à Max Verstappen Seulement 6ème du championnat à presque 100 points de son coéquipier Charles Leclerc, Lewis Hamilton n'a pas connu beaucoup de week-ends très heureux cette année. Le pilote britannique a connu une adaptation difficile dans sa nouvelle équipe chez Ferrari et sa situation a été jugée difficile par d'autres rivaux. « Pour lui, ça n'a évidemment pas été une saison agréable chez Ferrari. Ça se ressent partout, notamment à la radio. Honnêtement, ça me fait aussi de la peine » déclare Max Verstappen dans une interview à Viaplay.