F1 - Verstappen : La catastrophe qui va régaler Red Bull ?

Pierrick Levallet

La fin de saison pourrait être palpitante en F1. Alors qu’il ne reste que trois courses, Lando Norris semble disposer d’un avantage considérable sur Max Verstappen. Red Bull espère donc une catastrophe pour le pilote de McLaren afin que le Néerlandais puisse avoir une chance de prendre une cinquième couronne consécutive.

Depuis cet été, Max Verstappen s’est totalement relancé dans la course au titre. Les problèmes de la voiture du Néerlandais se sont évaporés. Le pilote de Red Bull a donc rapidement réduit l’écart qui le séparait de Lando Norris et Oscar Piastri. Le Britannique dispose toutefois d’une avance encore conséquente à trois courses de la fin de saison. Helmut Marko espère ainsi une catastrophe avec le pilote de McLaren pour permettre à Max Verstappen de prendre une cinquième couronne consécutive.

«Soit Lando abandonne, soit...» « Avec un retard de 49 points sur Norris, trois Grands Prix restants et un sprint final, il faut que quelque chose arrive à Lando Norris pour que Max puisse conserver ses espoirs de remporter le championnat. Sinon, nous n’avons aucune chance : soit Lando abandonne, soit il y a une collision » a d’abord confié le consultant de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.