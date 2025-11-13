F1 - Transfert chez Red Bull : La grande annonce de Verstappen !

Pierrick Levallet

La saison prochaine, Max Verstappen sera encore chez Red Bull. Mais l’avenir de Yuki Tsunoda est incertain. Le Japonais ne fait pas totalement l’unanimité au sein de l’écurie autrichienne. Isack Hadjar est d’ailleurs envisagé pour le remplacer en 2026. Max Verstappen s’est toutefois permis de glisser un autre nom à ses dirigeants : celui de Gabriel Bortoleto.

«J’ai toujours dit à Red Bull de garder un œil sur lui» « Je regarde comment quelqu’un se comporte en dehors de la piste. Un duo de pilotes explose à cause de ce qui se passe loin des caméras. Gabi est ambitieux mais humble, un tueur sur la piste et autocritique en dehors. J’ai toujours dit à Red Bull de garder un œil sur lui. J’espère qu’il sera dans une voiture compétitive dans quelques années - et si nous sommes ensemble, c’est encore mieux » a expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.