F1 - Verstappen : La surprise que personne n'a vu venir !

Malgré sa remontée exceptionnelle à Interlagos, Max Verstappen a échoué à la troisième place du Grand Prix du Brésil, ce qui lui fait perdre du terrain sur Lando Norris qui a fait le plein ce week-end. Et pourtant, bien que le pilote Red Bull possède 49 points de retard sur le leader du championnat du monde, Jacques Villeneuve est persuadé qu'il est toujours dans le coup pour le titre.

Le week-end dernier, Max Verstappen a effectué une folle remontée au Brésil. Parti des stands, le pilote Red Bull a terminé sur le podium de la course. Cependant, ce résultat met fin au retour spectaculaire du Néerlandais au classement des pilotes puisque Lando Norris a gagné le sprint samedi et la course dimanche. Par conséquent, Max Verstappen possède désormais 49 points de retard sur le pilote McLaren, mais Jacques Villeneuve refuse de l'enterrer dans la course au titre.

Villeneuve n'écarte pas Verstappen de la course au titre « Et que dire de Verstappen ? Revenir, partir depuis les stands, subir une crevaison en début de course, et finir sur le podium. Il a même failli prendre la deuxième place. Très impressionnant, il garde ses espoirs de titre vivants, super impressionnant », lâche le champion du monde 1997 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de souligner le week-end très impressionnant de Lando Norris.