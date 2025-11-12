F1 - Verstappen : La catastrophe qui le rend fou !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a éprouvé de grosses difficultés cette saison, notamment en première partie d’année. 2025 n’a clairement pas été un long fleuve tranquille pour le quadruple champion du monde, longtemps ennuyé par des soucis sur sa monoplace. Sauf retournement de situation, le titre devrait d’ailleurs échapper au Néerlandais. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs avoué être devenu fou lors de son Grand Prix catastrophique en Espagne.

«Je me mets en colère contre moi-même» « Le seul point à critiquer, c'est évidemment Barcelone. Ce geste - et l'ensemble de l'incident - n'était pas bon, mais c'est aussi parce que je tiens beaucoup à la course. J'aurais pu me dire : 'De toute façon, cette voiture ne fonctionne pas, je laisse tomber'. [Mais] je ne peux pas accepter - envers moi-même - de sortir de la voiture en sachant que je n'ai pas tout donné. Alors je me mets en colère contre moi-même » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.