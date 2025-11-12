F1 - Verstappen : Mercedes confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une remontée surréaliste au Brésil qui lui a permis de terminer troisième, Max Verstappen a perdu des points sur le leader du championnat du monde pour la première fois depuis cinq courses. Relégué à 49 points de Lando Norris, le pilote Red Bull n'a quasiment plus aucune chance de décrocher un cinquième titre de suite. Toto Wolff confirme en effet que c'est fini pour Verstappen.

Dimanche à Interlagos, Max Verstappen a probablement réalisé la plus belle course de la saison. Parti des stands, le pilote Red Bull a effectué une remontée fantastique qui lui a permis d'aller chercher la troisième place, terminant même dans les échappements de la Mercedes de Kimi Antonelli. Et pourtant, cet exploit n'aura probablement servi à rien. Et pour cause, c'est Lando Norris qui s'est imposé et qui prend donc ses distances en tête du classement des pilotes puisqu'il possède désormais 49 points de marge sur Max Verstappen, à trois courses de la fin de la saison. Autrement dit, c'est terminé pour le Néerlandais comme le pense Toto Wolff qui estime donc qu'Oscar Piastri est le dernier rival de Lando Norris.

Toto Wolff enterre Max Verstappen « Combien de points Max a de retard ? », demande le patron de Mercedes, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, auquel un journaliste répond que l'écart avec Lando Norris est de 49 points. « D’accord, ce bateau est déjà parti », rétorque ainsi Toto Wolff qui réduit à néant les espoirs de titre de Max Verstappen. Mais cela ne l'empêche pas de saluer l'exploit du pilote Red Bull au Brésil : « Il ne faut jamais écarter Max, même s’il part dernier. L’an dernier, c’était une course sous la pluie, donc on pouvait le comprendre, mais là c’était sur le sec. C’est la raison pour laquelle il est quadruple champion du monde ».