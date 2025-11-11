F1 - Transfert chez Ferrari : Le secret du contrat de Lewis Hamilton enfin révélé ?

Voilà un transfert qui a fait énormément de bruit en Formule 1. En effet, en février 2024, Ferrari avait officialisé l’arrivée de Lewis Hamilton à partir de la saison 2025. Aujourd’hui, le Britannique est donc avec la Scuderia. Mais jusqu’à quand va-t-il y rester ? Alors que la durée du contrat de Lewis Hamilton n’a jamais été révélée, voilà qu’on en saurait un peu plus à ce sujet.
C’est toute la planète Formule 1 qui a tremblé en apprenant le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors qu’on pensait que le Britannique terminerait sa carrière au volant d’une Mercedes, voilà que le septuple champion du monde a décidé de relever un énorme défi en signant avec la Scuderia. D’ailleurs, au moment d’officialiser l’acquisition de Lewis Hamilton à partir de la saison 2025, Ferrari avait parlé d’un contrat « de plusieurs années » pour le coéquipier de Charles Leclerc.
Un contrat jusqu’en 2027 ?
Mais jusqu’à quand Lewis Hamilton a-t-il réellement signé avec Ferrari ? Pour la BBC, le journaliste Andrew Benson a peut-être révélé la réponse sur la durée du contrat du Britannique avec la Scuderia. C’est ainsi qu’il a fait savoir : « Ferrari n’a pas précisé la durée de son contrat. Mais j’entends depuis un certain temps que Hamilton a un contrat de 3 ans chez Ferrari, c’est-à-dire jusqu’en 2027 ».
Hamilton a vendu la mèche ?
D’ailleurs, en marge du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton a semble-t-il donné des indices concernant cette durée de contrat avec Ferrari. « On lui a demandé quand il prévoyait d’entamer les négociations pour un nouveau contrat et il a répondu : « J’ai un contrat assez long. Normalement, lors qu’on signe un contrat, on commence à en parler l’année qui précède son expiration. J’en suis encore loin pour l’instant » », a expliqué Andrew Benson.