F1 - Surprise totale chez Ferrari : Lewis Hamilton annonce «quelque chose d'extraordinaire» pour son avenir !

Le week-end a une nouvelle fois été compliqué pour Lewis Hamilton et Ferrari. Le septuple champion du monde commence à perdre patience et reconnaît être partagé entre le cauchemar des résultats et le rêve d'être en Rouge. Mais surtout, le Britannique a lâché une annonce surprenante, promettant «quelque chose d'extraordinaire» à venir dans sa vie.

Après trois saisons compliquées chez Mercedes, Lewis Hamilton pensait probablement avoir touché le fond. Et pourtant, sa première année chez Ferrari est encore pire. Aucun podium en course et seulement une sixième place au classement des pilotes à 66 points de son coéquipier Charles Leclerc. Contraint à l'abandon au Brésil ce week-end, Lewis Hamilton est en plein cauchemar comme il l'a lui-même reconnu. Mais le Britannique a lâché une petite phrase qui devrait faire parler.

Lewis Hamilton en plein cauchemar « C'est un cauchemar. Je vis cela depuis un moment, entre le rêve de piloter pour cette équipe extraordinaire et le cauchemar des résultats que nous avons eus. Les hauts et les bas. C'est un défi. Demain, je me relèverai. Je vais continuer à m'entraîner. Je vais continuer à travailler avec l'équipe. Je voulais vraiment leur apporter de bons points ce week-end, mais je reviendrai aussi fort que possible lors de la prochaine course et j'essaierai de récupérer », lâche-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.