F1 : Surprise avec Verstappen, c’est la panique !

Hugo Chirossel - Journaliste

Alors qu’il partait des stands, Max Verstappen a réalisé une folle remontée pour terminer troisième du Grand Prix du Brésil dimanche. Le Néerlandais a même menacé Kimi Antonelli en fin de course pour la deuxième place et si le pilote Mercedes a su la conserver, il a avoué avoir été surpris et stressé de le voir revenir sur lui.

Après avoir terminé deuxième du Sprint le samedi, Kimi Antonelli a réitéré la même performance lors de la course le dimanche. Au Brésil, le pilote Mercedes a obtenu le meilleur résultat de sa jeune carrière, malgré un départ raté et une collision avec Oscar Piastri et Charles Leclerc.

« J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir continuer » « J'ai pris un mauvais départ : j'ai été un peu trop agressif sur l'accélérateur, ce qui a fait patiner les roues et m'a fait perdre de la vitesse avant le virage numéro 1. Nous étions trois de front et, pour être honnête, Oscar n'était pas complètement à côté de moi au moment du freinage », a expliqué Kimi Antonelli. « Le problème, c'est que j'étais dans une position un peu difficile, car j'avais Oscar à l'intérieur et Charles à l'extérieur. J'ai fait de mon mieux pour laisser de la place aux deux. Je n'ai pas vraiment vu l'accident, je sais juste qu'Oscar a bloqué ses roues et qu'à l'apex, j'ai été percuté. J'ai fini par heurter Charles, ce qui est dommage, car il a dû abandonner. Ce n'est pas ce que je voulais, mais de mon côté, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir continuer. Je dois vérifier si la voiture a subi des dommages. Elle semblait un peu bizarre après l'accident, mais nous avons gardé la tête baissée et avons réussi à terminer en deuxième position. »