F1 : Surprise avec Verstappen, c’est la panique !

Alors qu’il partait des stands, Max Verstappen a réalisé une folle remontée pour terminer troisième du Grand Prix du Brésil dimanche. Le Néerlandais a même menacé Kimi Antonelli en fin de course pour la deuxième place et si le pilote Mercedes a su la conserver, il a avoué avoir été surpris et stressé de le voir revenir sur lui.
Après avoir terminé deuxième du Sprint le samedi, Kimi Antonelli a réitéré la même performance lors de la course le dimanche. Au Brésil, le pilote Mercedes a obtenu le meilleur résultat de sa jeune carrière, malgré un départ raté et une collision avec Oscar Piastri et Charles Leclerc.
« J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir continuer »
« J'ai pris un mauvais départ : j'ai été un peu trop agressif sur l'accélérateur, ce qui a fait patiner les roues et m'a fait perdre de la vitesse avant le virage numéro 1. Nous étions trois de front et, pour être honnête, Oscar n'était pas complètement à côté de moi au moment du freinage », a expliqué Kimi Antonelli. « Le problème, c'est que j'étais dans une position un peu difficile, car j'avais Oscar à l'intérieur et Charles à l'extérieur. J'ai fait de mon mieux pour laisser de la place aux deux. Je n'ai pas vraiment vu l'accident, je sais juste qu'Oscar a bloqué ses roues et qu'à l'apex, j'ai été percuté. J'ai fini par heurter Charles, ce qui est dommage, car il a dû abandonner. Ce n'est pas ce que je voulais, mais de mon côté, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir continuer. Je dois vérifier si la voiture a subi des dommages. Elle semblait un peu bizarre après l'accident, mais nous avons gardé la tête baissée et avons réussi à terminer en deuxième position. »
« Le dernier tour a été très stressant, avec Max qui arrivait »
S’il a fini deuxième derrière Lando Norris, Kimi Antonelli a dû résister au retour de Max Verstappen en fin de course, alors que ce dernier partait des stands. « Honnêtement, je ne sais pas d'où venait ce gars ! Je ne l'ai pas vu arriver. Le dernier tour a été très stressant, avec Max qui arrivait avec des pneus plus frais. Grâce à l'air libre, nous avons pu maintenir un rythme correct et terminer en deuxième position », a poursuivi le pilote Mercedes. « J'ai trouvé mon rythme. Évidemment, quand il s'est rapproché, j'ai accéléré et j'ai commencé à pousser un peu plus. Avec ces voitures, il est un peu difficile de suivre dans l'air pollué, j'ai donc essayé d'utiliser cela à mon avantage et cela a payé. » Un week-end mémorable pour Kimi Antonelli : « C'était sans aucun doute le week-end le plus complet de la saison jusqu'à présent. Je pense que nous avons enfin réussi à tout mettre en place. Je suis tout simplement heureux. Je pense que nous avons maximisé les performances, le résultat et obtenu de bons points au classement des constructeurs. Nous devons continuer à pousser. »