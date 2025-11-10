F1 - Red Bull : Verstappen annonce la fin !

Pierrick Levallet

Max Verstappen ne se fait plus vraiment d’illusions. Troisième du classement général de la F1 à trois courses de la fin de saison, le Néerlandais estime ne plus vraiment avoir de chance pour prendre un cinquième titre consécutif. Le pilote de Red Bull pense que l’avance de Lando Norris est bien trop confortable pour espérer une nouvelle couronne en fin d’année.

Depuis cet été, Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre. Le pilote de Red Bull a rapidement réduit l’écart qui le séparait d’Oscar Piastri et Lando Norris. Mais après le Grand Prix du Brésil, le Néerlandais ne se fait plus vraiment d’illusions. Le quadruple champion du monde a terminé troisième et a ainsi laissé le Britannique de chez McLaren prendre de la distance à trois courses de la fin. Max Verstappen estime donc qu’il est trop tard désormais pour lui pour espérer remporter une cinquième couronne consécutive.

«Nous n’avons pas été assez bons» « Ce n’est pas réaliste d’y penser. Lando a presque deux jokers d’avance, et il reste trois courses et un sprint. Nous avons perdu trop de points en début de saison. C’est déjà surprenant d’être encore en lice. Mais il faut être honnête : sur l’ensemble de l’année, nous n’avons pas été assez bons » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.