Verstappen : Accident en F1, la masterclass que personne n'a vu venir !

Auteur d'une qualification ratée samedi, Max Verstappen n'avait pas d'autre choix que de réaliser une grosse remontée pour exister dans ce Grand Prix du Brésil. Le pilote néerlandais n'a pas pu empêcher la victoire de Lando Norris mais il était très content de se retrouver sur le podium à la fin. Une situation presque incroyable pour lui.

En partant au fond de la grille ce dimanche, depuis la voie des stands, Max Verstappen ne s'attendait sûrement pas à un tel résultat à la fin. Le pilote néerlandais a encore répondu présent et a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs, lui qui n'a terminé qu'à une dizaine de secondes de Lando Norris en franchissant la ligne d'arrivée. Un retour exceptionnel qu'il n'espérait plus.

Après la galère, Verstappen jubile Auteur d'un week-end difficile jusque-là, Max Verstappen a réussi à monter le niveau pour s'en sortir dimanche et briller. Pourtant sa course a été animée et il n'était pas facile pour lui d'envisager un podium final. « Être sur le podium en partant des stands et en s'arrêtant pour une crevaison en milieu de course, c'est un résultat incroyable. Je suis très heureux et fier de chacun des membres de l'équipe. Hier, c'était très difficile pour nous, mais on n'a jamais lâché. On a essayé d'améliorer les choses, de trouver du temps au tour, et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui » dit-il d'après des propos rapportés par Turbo.