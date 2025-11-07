F1 - Transfert : Le père de Max Verstappen vend la mèche !

Bien qu'il ait déjà annoncé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine, pour 2027, le flou continue de régner et tout pourrait dépendre de 2026 pour l'avenir de Max Verstappen. Cependant, Jos Verstappen, le père du quadruple champion du monde se dit très heureux des changements en interne et notamment de la nomination de Laurent Mekies.
Alors que son avenir a suscité de nombreuses spéculations, Max Verstappen avait finalement assuré qu'il ne quitterait pas Red Bull en 2026. Une annonce qui était intervenue dans la foulée du départ de Christian Horner avec lequel l'entourage du pilote néerlandais était en froid. Mais cela n'a pas suffi à écarter les rumeurs de départ pour 2027, ce qui aura laissé le temps à Max Verstappen de se faire une idée de la nouvelle hiérarchie. Cependant, Jos Verstappen promet que son fils est désormais parfaitement heureux chez Red Bull après quelques mois compliqués, notamment grâce à l'arrivée de Laurent Mekies en tant que Team Principal.
Jos Verstappen salue les changements chez Red Bull
« Le fait qu'il ait encore une chance de remporter le titre mondial est déjà un énorme bonus. L'ambiance au sein de l'équipe est complètement différente. J'ai une bonne relation avec le patron de l'équipe, Laurent Mekies, et cela me rassure beaucoup de voir à quel point Max s'amuse à nouveau. Il est entre de bonnes mains », assure-t-il dans une interview accordée à De Telegraaf avant d'évoquer la façon dont Max Verstappen aborde cette fin de saison.
«Il est entre de bonnes mains»
« Max est très ouvert et détendu à ce sujet. Je pense que c'est la meilleure approche. Il a connu des moments difficiles au Mexique, mais il a quand même réussi à terminer troisième et presque deuxième. Cela nous donne de l'espoir. Mais, compte tenu de la différence de points, il est vrai que cela ne dépend pas uniquement de lui », ajoute Jos Verstappen. Par conséquent, le quadruple champion du monde semble désormais très bien installé chez Red Bull.