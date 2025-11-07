F1 - Transfert de Verstappen : L’annonce surprise de Mercedes !

L’avenir de Max Verstappen continue de susciter les interrogations en F1. Le Néerlandais pourrait quitter Red Bull en 2027. Le quadruple champion du monde est notamment évoqué du côté de chez Mercedes. George Russell n’est d’ailleurs pas contre le voir débarquer au sein de son écurie pour pouvoir l’affronter une bonne fois pour toute.
Si Max Verstappen est assuré de continuer chez Red Bull en 2026, son avenir continue de faire parler en F1. Le quadruple champion du monde pourrait quitter l’écurie autrichienne en 2027. Dans cette optique, le nom du Néerlandais est souvent évoqué du côté de Mercedes. Toto Wolff avait toutefois récemment fait savoir qu’il comptait encore sur George Russell et Kimi Antonelli. Le Britannique ne semble néanmoins pas opposé à une arrivée de Max Verstappen.
«Nous apprenons tous de ces expériences»
« Nous nous saluons simplement. Nous ne parlons pas vraiment. Mais nous ne nous ignorons pas. Je n’en perds pas le sommeil. Et je suis sûr qu’il n’en perd pas le sommeil non plus. Cela ne me dérange donc pas le moins du monde. La vie est courte. Nous sommes tous adultes. Nous apprenons tous de ces expériences » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par F1 Only.
«J’aimerais beaucoup l’affronter»
« Il n’est pas nécessaire d’être les meilleurs amis du monde pour être coéquipiers. Senna et Prost n’étaient pas de bons amis, et ils ont quand même terminé premier et deuxième. Lewis et Nico [Rosberg] ont terminé premier et deuxième. Bien sûr, Lewis et Fernando [Alonso] constituent une exception notable. Mais Lewis aurait dû gagner cette année-là [2007]. Donc oui, Max est un pilote incroyable. C’est indéniable. Mais c’est pourquoi j’aimerais beaucoup l’affronter. Nous pensons tous être les meilleurs » a ensuite ajouté George Russell.