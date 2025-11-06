F1 - Verstappen : Changement radical, c'est du jamais vu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison compliqué, Red Bull a pris la décision radical de se séparer de son dirigeant historique Christian Horner, remplacé par Laurent Mekies. Un changement payant comme le note l'ancien pilote de l'équipe Sébastien Buemi qui évoque même ce nouveau moral collectif comme étant «le plus fort qu’il ait vu depuis des années».

Durant la saison, Red Bull a décidé de prendre une décision radicale en se séparant de Christian Horner, pourtant dirigeant historique de l'équipe dont il était le Team Principal depuis l'arrivée de l'écurie en F1, en 2005. C'est donc une véritable révolution chez Red Bull qui a décidé de choisir Laurent Mekies pour remplacer Christian Horner. Un choix payant compte tenu des résultats récents et du retour au premier plan de Max Verstappen. Pour Sébastien Buemi, Red Bull a donc pris une excellente décision.

Mekies, le gros coup de Red Bull « Laurent est quelqu’un que je connais depuis plus de quinze ans. C’est un type formidable, il a beaucoup d’expérience en Formule 1, notamment chez Ferrari. C’est difficile à dire clairement, mais je pense que c’est un ensemble de choses. Laurent est là, la performance est revenue, et du coup, l’ambiance dans l’équipe est incroyable. Les gens travaillent plus dur que jamais. C’est très difficile de dire exactement ce qu’il a apporté, mais d’une manière ou d’une autre, avec lui et les dernières évolutions, cela a créé un excellent environnement », lâche-t-il dans des propos rapportés par F1i.