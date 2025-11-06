F1 - Verstappen avec un nouveau pilote chez Mercedes : Un projet de folie est révélé !

Ancien directeur de l'écurie Haas, Gunther Steiner a été invité à composer l'équipe idéale si jamais il reprenait une écurie. Sans surprise, il choisirait Max Verstappen pour mener son équipe, mais ses autres choix ont clairement de quoi surprendre, notamment concernant son second pilote.
Devenu consultant pour la télévision, notamment sur Canal+, après avoir longtemps dirigé l'écurie Haas, Gunther Steiner s'est amusé à constituer ce qui ressemblerait à son équipe idéale du moment en Formule 1. L'ancien patron de Romain Grosjean donne donc le nom du duo de pilotes qu'il alignerait et quelle structure il choisirait pour les encadrer.
Steiner rêve d'un duo Verstappen-Bortoleto... chez Mercedes
Sans surprise, Max Verstappen serait son pilote numéro 1, mais l'autre nom choisi est beaucoup plus surprenant. « Pour le meilleur team possible, je prendrais, bien sûr, Max Verstappen. Et j’ai toujours dit que je prendrais Oscar Piastri. Mais je pense que maintenant, je choisirais l’un des rookies, Gabriel Bortoleto. Je prendrais Max et Gabriel », confie Gunther Steiner dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'ajouter que « l’entreprise que j’aime le plus, ou plutôt l’équipe que je préfère pour son infrastructure et son organisation, c’est Mercedes. J’aime beaucoup la manière dont tout est structuré là-bas ».
L'équipe idéale selon Steiner
Un duo Verstappen-Bortoleto au sein de la structure Mercedes, voilà l'équipe idéale pour Gunther Steiner. Mais encore faut-il avoir une monoplace compétitive. Et sans surprise, l'ancien patron de Haas choisit Adrian Newey pour ce projet : « Pour le concepteur de la voiture, je choisirais Adrian Newey. Il aurait besoin de quelques personnes autour de lui, mais on pourrait les trouver ensuite. Je pense que ce serait une équipe très performante. Et évidemment, moi en tant que team principal ! »