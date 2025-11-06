F1 - Verstappen avec un nouveau pilote chez Mercedes : Un projet de folie est révélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien directeur de l'écurie Haas, Gunther Steiner a été invité à composer l'équipe idéale si jamais il reprenait une écurie. Sans surprise, il choisirait Max Verstappen pour mener son équipe, mais ses autres choix ont clairement de quoi surprendre, notamment concernant son second pilote.

Devenu consultant pour la télévision, notamment sur Canal+, après avoir longtemps dirigé l'écurie Haas, Gunther Steiner s'est amusé à constituer ce qui ressemblerait à son équipe idéale du moment en Formule 1. L'ancien patron de Romain Grosjean donne donc le nom du duo de pilotes qu'il alignerait et quelle structure il choisirait pour les encadrer.

Steiner rêve d'un duo Verstappen-Bortoleto... chez Mercedes Sans surprise, Max Verstappen serait son pilote numéro 1, mais l'autre nom choisi est beaucoup plus surprenant. « Pour le meilleur team possible, je prendrais, bien sûr, Max Verstappen. Et j’ai toujours dit que je prendrais Oscar Piastri. Mais je pense que maintenant, je choisirais l’un des rookies, Gabriel Bortoleto. Je prendrais Max et Gabriel », confie Gunther Steiner dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'ajouter que « l’entreprise que j’aime le plus, ou plutôt l’équipe que je préfère pour son infrastructure et son organisation, c’est Mercedes. J’aime beaucoup la manière dont tout est structuré là-bas ».