F1 - Verstappen : Le plan secret de Red Bull révélé !

Pierrick Levallet

En difficulté en début de saison, Max Verstappen a fini par se relancer dans la course au titre à partir de l’été. Il faut dire que Red Bull a changé pas mal de choses dans sa manière de travailler pour régler les problèmes sur la voiture du Néerlandais. Le plan de l’écurie autrichienne, jusque-là tenu secret, a d’ailleurs été en partie révélé.

Le début de saison a été plutôt délicat pour Max Verstappen. En difficulté avec sa monoplace, le Néerlandais ne pouvait rien faire pour rivaliser avec les McLaren. Mais depuis cet été, tout a changé. Le quadruple champion du monde s’est relancé dans la course au titre. L’arrivée de Laurent Mekies a fait la différence. Le Français a établi un plan, jusque-là tenu secret, pour permettre à Red Bull de redresser la barre. Sébastien Buemi en a d’ailleurs révélé une partie.

«Les gens travaillent plus dur que jamais» « C’est difficile à dire clairement, mais je pense que c’est un ensemble de choses. Laurent est là, la performance est revenue, et du coup, l’ambiance dans l’équipe est incroyable. Les gens travaillent plus dur que jamais. C’est très difficile de dire exactement ce qu’il a apporté, mais d’une manière ou d’une autre, avec lui et les dernières évolutions, cela a créé un excellent environnement » a d’abord expliqué le pilote de développement de Red Bull dans des propos rapportés par F1i.