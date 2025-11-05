F1 - Alpine : Pierre Gasly annonce une grosse surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Alpine connaît une saison 2025 catastrophique, tous les regards sont déjà tournés vers 2026, ce qui laisse présager une fin d'année très compliquée. Néanmoins, Pierre Gasly ne s'interdit pas de croire à une bonne surprise ce week-end à Interlagos. Et pour cause, la pluie est attendue au Brésil !

Chez Alpine, tout le monde a hâte de tourner la page 2025 afin de se concentrer sur 2026. Néanmoins, il reste encore quatre courses à disputer et l'écurie française retrouver le Brésil ce week-end, un an après le double podium d'Esteban Ocon, deuxième, et Pierre Gasly, troisième. Cette fois-ci, un tel miracle semble impossible, mais alors que la pluie devrait s'inviter à la fête dimanche, Pierre Gasly n'écarte pas la possibilité d'une petite surprise pour Alpine.

Gasly prédit une surprise au Brésil « L’équipe est impatiente de retrouver São Paulo pour la course de ce week-end au Brésil. Courir à Interlagos ravive des souvenirs particuliers, tant pour l’écurie que pour moi-même, puisque j’y ai signé mon premier podium en F1 en 2019, sans oublier bien sûr notre résultat exceptionnel l’an dernier », rappelle-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de se projeter sur ce week-end.