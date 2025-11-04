F1 - Alpine : La révolution qui régale Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

La saison 2025 a tout du long calvaire pour Alpine. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Il est d’ailleurs certainement trop tard pour cela, puisqu’il ne reste plus que quatre courses à disputer et que la réglementation changera l’année prochaine. Pierre Gasly se veut d’ailleurs assez optimiste concernant cette révolution à venir.

«Je suis optimiste pour la saison prochaine» « Quand on regarde les personnes que nous avons dans l’équipe, on a tous les ingrédients pour devenir une équipe performante. Steve est excellent, mais à tous les niveaux, nous avons des gens très intelligents et expérimentés. C’est pour ça que je suis optimiste pour la saison prochaine. Les processus changent, les gens changent, nous avons de nouveaux talents qui arrivent. Tout semble enfin se mettre en place » a d’abord confié le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par F1i.