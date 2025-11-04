F1 - Transfert avec Gasly : La signature imminente !

La saison est interminable pour Alpine. L’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Mais depuis quelques courses, Franco Colapinto a fait de sérieux progrès. L’équipe a d’ailleurs salué les efforts par le pilote de 22 ans. Alors que les dirigeants songeaient à recruter quelqu’un d’autre pour épauler Pierre Gasly, l’Argentin serait finalement tout proche de signer un nouveau contrat.
La saison 2025 a tout du long cauchemar pour Alpine. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Franco Colapinto était notamment sur la sellette il y a encore quelques mois. Mais finalement, l’Argentin est en train de convaincre ses dirigeants. Alors que l’équipe explorait quelques options pour trouver quelqu’un d’autre pour épauler Pierre Gasly, le pilote de 22 ans devrait finalement être maintenu.
Colapinto va prolonger chez Alpine ?
Comme le rapporte F1i, Franco Colapinto serait tout proche de signer un nouveau contrat chez Alpine. L’annonce pourrait même survenir d’ici le Grand Prix du Brésil. Flavio Briatore aurait déjà rencontré les principaux soutiens de l’Argentin pour finaliser les grandes lignes du nouveau bail. Le duo avec Pierre Gasly devrait donc être reconduit la saison prochaine.
Alpine n'avait pas vraiment d'option pour le remplacer
Pour Alpine, les options n’étaient pas vraiment nombreuses pour remplacer Franco Colapinto. Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont choisi un autre défi. Paul Aron est encore jugé trop jeune pour assumer une place en F1. Mick Schumacher, lui, semble se tourner vers l’IndyCar. Jack Doohan ne devrait pas revenir après avoir été écarté plus tôt. Et Victor Martins n’aurait jamais vraiment constitué une solution.