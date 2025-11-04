F1 - Transfert avec Gasly : La signature imminente !

Pierrick Levallet

La saison est interminable pour Alpine. L’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Mais depuis quelques courses, Franco Colapinto a fait de sérieux progrès. L’équipe a d’ailleurs salué les efforts par le pilote de 22 ans. Alors que les dirigeants songeaient à recruter quelqu’un d’autre pour épauler Pierre Gasly, l’Argentin serait finalement tout proche de signer un nouveau contrat.

La saison 2025 a tout du long cauchemar pour Alpine. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Franco Colapinto était notamment sur la sellette il y a encore quelques mois. Mais finalement, l’Argentin est en train de convaincre ses dirigeants. Alors que l’équipe explorait quelques options pour trouver quelqu’un d’autre pour épauler Pierre Gasly, le pilote de 22 ans devrait finalement être maintenu.

Colapinto va prolonger chez Alpine ? Comme le rapporte F1i, Franco Colapinto serait tout proche de signer un nouveau contrat chez Alpine. L’annonce pourrait même survenir d’ici le Grand Prix du Brésil. Flavio Briatore aurait déjà rencontré les principaux soutiens de l’Argentin pour finaliser les grandes lignes du nouveau bail. Le duo avec Pierre Gasly devrait donc être reconduit la saison prochaine.