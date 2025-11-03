F1 - Verstappen : La grosse accusation de Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Mexique n’a pas pris la tournure escomptée pour Lewis Hamilton. Sanctionné d’une pénalité de 10 secondes, le septuple champion du monde a terminé à la huitième place. Le pilote de Ferrari a alors lancé une accusation en indiquant que Max Verstappen n’avait pas été réprimandé pour des faits similaires.

«Personne n’a été pénalisé pour avoir coupé le circuit à ce moment-là» « C’est vraiment frustrant. J’avais pris un bon départ, dans les virages 1, 2 et 3, je suis resté sur la piste et j’étais monté jusqu’à la deuxième place. Mais d’une manière ou d’une autre, je me suis retrouvé troisième, et personne n’a été pénalisé pour avoir coupé le circuit à ce moment-là » a d’abord lancé Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.