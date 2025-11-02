F1 - Verstappen : Le divorce qui régale son ex !

Pierrick Levallet

Liam Lawson avait très certainement rêvé d’un début de saison plus radieux cette année. Nommé coéquipier de Max Verstappen, le Néo-Zélandais n’est pas resté longtemps chez Red Bull. Le pilote de 23 ans a très vite été remplacé par Yuki Tsunoda et renvoyé chez Racing Bulls. Depuis, tout semble aller beaucoup mieux pour Liam Lawson, qui s’est d’ailleurs livré sur son départ de l’écurie autrichienne.

«Je suis dans une position bien plus confortable aujourd’hui» « Honnêtement, je ne le saurai jamais vraiment. Je peux évidemment jeter un œil en arrière sur cette saison, et je pense avoir trouvé beaucoup de choses positives au fil de l’année, des éléments qui m’ont aidés à progresser. Je peux dire avec confiance que je suis dans une position bien plus confortable aujourd’hui, surtout par rapport au moment où j’ai dû faire le changement d’équipe en début de saison » a d’abord expliqué le pilote de Racing Bulls dans des propos rapportés par NextGen-Auto.