F1 - Transfert avec Verstappen : Une signature surprise est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir des pilotes Red Bull restent incertains pour 2026, Jacques Villeneuve fait une proposition inédite puisqu'il suggère de se séparer définitivement de Yuki Tsunoda pour aligner Alex Palou, pilote d'IndyCar, chez Racing Bulls aux côtés de Liam Lawson. Isack Hadjar rejoignant Max Verstappen chez Red Bull.

Bien que le cas Max Vertsappen soit réglé depuis plusieurs semaines, Red Bull n'a pas encore officiellement tranché pour ses trois autres baquets. Ainsi, le nom du coéquipier du quadruple champion du monde est toujours incertain, bien que la piste menant à Isack Hadjar se confirme de jour en jour. Reste alors à choisir les deux pilotes qui seront chez Racing Bulls. Liam Lawson pourrait garder son baquet mais il est menacé par un retour de Yuki Tsunoda ou une promotion d'Arvid Lindblad, actuellement en F2. Mais Jacques Villeneuve balance un autre nom surprenant : Alex Palou.

Villeneuve propose Palou chez Racing Bulls « Gardez Liam Lawson, et allez chercher Alex Palou en IndyCar ! Je ne comprendrais pas qu’on sauve Yuki Tsunoda en tout cas. Il gagne des courses, sous pression, dans toutes sortes de conditions. C’est le profil parfait d’un futur pilote Red Bull, testez-le chez Racing Bulls ! », lâche-t-il dans des propos rapporté par Nextgen-auto.com.