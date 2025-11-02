F1 - Transfert avec Verstappen : Une signature surprise est annoncée !

Alors que l'avenir des pilotes Red Bull restent incertains pour 2026, Jacques Villeneuve fait une proposition inédite puisqu'il suggère de se séparer définitivement de Yuki Tsunoda pour aligner Alex Palou, pilote d'IndyCar, chez Racing Bulls aux côtés de Liam Lawson. Isack Hadjar rejoignant Max Verstappen chez Red Bull.
Bien que le cas Max Vertsappen soit réglé depuis plusieurs semaines, Red Bull n'a pas encore officiellement tranché pour ses trois autres baquets. Ainsi, le nom du coéquipier du quadruple champion du monde est toujours incertain, bien que la piste menant à Isack Hadjar se confirme de jour en jour. Reste alors à choisir les deux pilotes qui seront chez Racing Bulls. Liam Lawson pourrait garder son baquet mais il est menacé par un retour de Yuki Tsunoda ou une promotion d'Arvid Lindblad, actuellement en F2. Mais Jacques Villeneuve balance un autre nom surprenant : Alex Palou.
Villeneuve propose Palou chez Racing Bulls
« Gardez Liam Lawson, et allez chercher Alex Palou en IndyCar ! Je ne comprendrais pas qu’on sauve Yuki Tsunoda en tout cas. Il gagne des courses, sous pression, dans toutes sortes de conditions. C’est le profil parfait d’un futur pilote Red Bull, testez-le chez Racing Bulls ! », lâche-t-il dans des propos rapporté par Nextgen-auto.com.
« C’est un pilote confirmé»
Néanmoins, il y a plus de chance que Red Bull mise sur son pilote de F2 Arvid Lindblad, mais Jacques Villeneuve estime qu'Alex Palou a bien plus d'expérience. « C’est un pilote confirmé, bien mieux formé qu’un pilote de F2. Il évolue sous une pression énorme, les 500 Miles, des circuits très différents, et il est toujours devant. Il est espagnol, il connaît l’Europe. Il s’adapterait très facilement », ajoute le champion du monde 1997.