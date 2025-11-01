Verstappen - McLaren : Coup de tonnerre en Formule 1 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quatre courses du dénouement de la saison 2025, le suspense reste entier en Formule 1. Lando Norris devance d’un point Oscar Piastri, son coéquipier chez McLaren, tandis que Max Verstappen reste en embuscade. La star de Red Bull peut-elle créer l’exploit en conservant son titre ? Günther Steiner y croit…

Max Verstappen peut-il remporter le championnat du monde cette saison ? Tandis que le Néerlandais est en pleine forme depuis la fin de la trêve estivale, Oscar Piastri et Lando Norris ont eu plus de mal ces dernières semaines, jusqu’à la victoire du Britannique au Mexique, lui permettant de prendre la tête du classement général et de devancer son coéquipier de McLaren d’un point. De son côté, Verstappen accuse 36 points de retard sur le leader. Pour Günther Steiner, cette bataille entre Piastri et Norris peut justement être bénéfique à la star de Red Bull.

« S’il ne gagne pas ou ne finit pas deuxième, Verstappen finit troisième » « On sait tous que Lando n’est pas le gars le plus régulier pour marquer des points, non ? Alors pourquoi tout à coup devrait-il être le top performer tout le temps ? Il va faire des coups d’éclat, mais avec Max, c’est très rare qu’il commette une erreur. S’il ne gagne pas ou ne finit pas deuxième, il finit troisième. Il ramène toujours des points », constate l’ancien team principal de Haas dans le podcast The Red Flags, rapporté par F1i.