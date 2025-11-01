Verstappen - McLaren : Coup de tonnerre en Formule 1 ?

A quatre courses du dénouement de la saison 2025, le suspense reste entier en Formule 1. Lando Norris devance d’un point Oscar Piastri, son coéquipier chez McLaren, tandis que Max Verstappen reste en embuscade. La star de Red Bull peut-elle créer l’exploit en conservant son titre ? Günther Steiner y croit…
Max Verstappen peut-il remporter le championnat du monde cette saison ? Tandis que le Néerlandais est en pleine forme depuis la fin de la trêve estivale, Oscar Piastri et Lando Norris ont eu plus de mal ces dernières semaines, jusqu’à la victoire du Britannique au Mexique, lui permettant de prendre la tête du classement général et de devancer son coéquipier de McLaren d’un point. De son côté, Verstappen accuse 36 points de retard sur le leader. Pour Günther Steiner, cette bataille entre Piastri et Norris peut justement être bénéfique à la star de Red Bull.
« S’il ne gagne pas ou ne finit pas deuxième, Verstappen finit troisième »
« On sait tous que Lando n’est pas le gars le plus régulier pour marquer des points, non ? Alors pourquoi tout à coup devrait-il être le top performer tout le temps ? Il va faire des coups d’éclat, mais avec Max, c’est très rare qu’il commette une erreur. S’il ne gagne pas ou ne finit pas deuxième, il finit troisième. Il ramène toujours des points », constate l’ancien team principal de Haas dans le podcast The Red Flags, rapporté par F1i.
« McLaren se tire une balle dans le pied »
« C’est pour cela que je dis que McLaren, en ne soutenant pas un seul pilote, se tire une balle dans le pied. L’un gagne, l’autre finit sixième ou septième. Puis l’autre gagne et le premier termine cinquième ou quatrième. C’est toujours en dents de scie. Alors que Max ramène quasiment toujours le maximum, poursuit Steiner. Max sait exactement ce qu’il doit faire. Il doit être solide. Il n’a rien tenté de stupide à la fin de la course au Mexique. Max il y a trois ans aurait plongé sur Leclerc avec le risque de tout perdre. Aujourd’hui, il sait qu’il doit marquer gros et régulièrement. C’est la seule manière de gagner. Et il est très intelligent dans sa façon de le faire. »