F1 - Transfert avec Verstappen : L’annonce qui confirme tout !

Depuis plusieurs semaines, la promotion d’Isack Hadjar aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull semble dans les petits papiers de l’écurie autrichienne. Si cette dernière n’a pas encore été actée, le champion du monde Jacques Villeneuve lui, tient déjà le nom du remplaçant idéal du Français chez Racing Bulls.
Il s’agit assurément de l’une des agitations majeures de cette fin de saison en Formule 1. Qui pilotera aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull en 2026 ? Alors que Yuki Tsunoda ne sera vraisemblablement pas conservé par l’écurie autrichienne, un nom ressort avec insistance : celui d’Isack Hadjar.
Isack Hadjar avec Verstappen
Auteur d’une première saison très intéressante en Formule 1, le pilote français pourrait donc débarquer avec Max Verstappen pour la saison prochaine. Un véritable défi qui attend Hadjar, qui pour rappel, n’a que 21 ans. Si ce transfert venait à arriver, Racing Bulls devra lui trouver un remplaçant. Et selon Jacques Villeneuve, ce dernier est tout trouvé.
Jacques Villeneuve tient son remplaçant
« Gardez Liam Lawson, et allez chercher Alex Palou en IndyCar ! Je ne comprendrais pas qu’on sauve Yuki Tsunoda en tout cas. Il gagne des courses, sous pression, dans toutes sortes de conditions. C’est le profil parfait d’un futur pilote Red Bull, testez-le chez Racing Bulls ! C’est un pilote confirmé, bien mieux formé qu’un pilote de F2. Il évolue sous une pression énorme, les 500 Miles, des circuits très différents, et il est toujours devant. Il est espagnol, il connaît l’Europe. Il s’adapterait très facilement », a ainsi confié le champion du monde 1997 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.