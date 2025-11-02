F1 - Transfert avec Verstappen : L’annonce qui confirme tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, la promotion d’Isack Hadjar aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull semble dans les petits papiers de l’écurie autrichienne. Si cette dernière n’a pas encore été actée, le champion du monde Jacques Villeneuve lui, tient déjà le nom du remplaçant idéal du Français chez Racing Bulls.

Il s’agit assurément de l’une des agitations majeures de cette fin de saison en Formule 1. Qui pilotera aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull en 2026 ? Alors que Yuki Tsunoda ne sera vraisemblablement pas conservé par l’écurie autrichienne, un nom ressort avec insistance : celui d’Isack Hadjar.

Isack Hadjar avec Verstappen Auteur d’une première saison très intéressante en Formule 1, le pilote français pourrait donc débarquer avec Max Verstappen pour la saison prochaine. Un véritable défi qui attend Hadjar, qui pour rappel, n’a que 21 ans. Si ce transfert venait à arriver, Racing Bulls devra lui trouver un remplaçant. Et selon Jacques Villeneuve, ce dernier est tout trouvé.