F1 - Alpine : C'est termine, Pierre Gasly confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà tourné vers 2026, Pierre Gasly semble avoir tiré un trait sur cette saison, conscient que son Alpine n'a pas suffisamment de rythme pour lui permettre de se battre en course. Le pilote français attaque les quatre dernières courses de 2025 sans ambition.

Malgré quelques coups d'éclat en qualifications, Pierre Gasly traverse une saison plus que compliquée avec une Alpine qui se bat en fond de grille. Avec seulement 20 points au compteur, le pilote français n'est entré que cinq fois dans les points, ce qui représente déjà un petit exploit puisque la seconde monoplace chez Alpine est la seule à n'avoir décroché aucun point puisque ni Jack Doohan, ni son successeur Franco Colapinto n'ont réussi à terminer dans le top 10 cette saison. Par conséquent, Pierre Gasly tire déjà un trait sur 2025, conscient qu'il ne peut rien espérer des quatre derniers rendez-vous de la saison, tout en espérant que 2026 lui sourira beaucoup plus.

Pour Gasly, 2025 c'est déjà terminé « Je me demande comment on a réussi à se battre avec certaines voitures en début de saison. Mais quand on voit Oliver Bearman en quatrième position au Mexique... À un moment cette année, j’étais capable de me battre là-haut, mais aujourd’hui, c’est juste très, très loin de ça. Je pense qu’il faut juste qu’on reste unis encore quatre week-ends, et ensuite on pourra se concentrer sur quelque chose d’un peu plus positif pour nous. Parce que, je dois le dire, c’est juste douloureux en ce moment », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.