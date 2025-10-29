F1 - Transfert avec Gasly : Il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Alpine n'a toujours pas annoncé officiellement le nom du pilote qui accompagnera Pierre Gasly la saison prochaine, Franco Colapinto a repris le dessus sur la concurrence en améliorant ses performances depuis quelques courses. D'ailleurs, l'Argentin se montre assez serein pour son avenir au sein de l'écurie française.

La grille de 2026 est quasiment complète à de rares exceptions près. L'une d'elles concerne Alpine où seul Pierre Gasly a été confirmé pour la saison prochaine. Le nom de son coéquipier ne devrait toutefois pas changer. Et pour cause, longtemps menacé pour sa place, Franco Colapinto a inversé la tendance ces dernières semaines au point d'être le favori pour conserver son baquet. D'ailleurs, il semble assez serein pour la saison prochaine.

Colapinto serein pour son avenir « Je ne sais pas. Chacun a son opinion, non ? Et je pense que ces derniers temps, ces opinions… disons qu’il n’y a pas grand-chose derrière. Il n’y a pas trop de rumeurs, pas grand-chose qui se passe », lâche le pilote argentin dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.