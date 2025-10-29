F1 - Verstappen : Le coup de pression de Red Bull !

Pierrick Levallet

Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre depuis cet été. Le pilote de Red Bull ne cesse de réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1. L’écurie autrichienne a ainsi mis la pression au quadruple champion du monde, en indiquant qu’une seule erreur pourrait lui coûter sa cinquième couronne.

Depuis cet été, la course au titre est totalement relancée en F1. Red Bull a réussi à trouver la formule magique pour le développement de sa monoplace. Résultat : Max Verstappen s’est remis à gagner. Le quadruple champion du monde ne cesse de réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri. Helmut Marko n’a d’ailleurs pas manqué de lui mettre la pression en lui indiquant qu’il n’avait plus le droit à l’erreur désormais.

«Nos chances sont intactes si nous ne faisons aucune erreur» « Au championnat... 36 points, c’est mieux que 40 mais il y a une course en moins, cela devient plus difficile. Mais il reste encore 116 points à marquer et le fait qu’une équipe ait un avantage sur un circuit n’est plus une évidence. Nos chances sont intactes si nous ne faisons aucune erreur. Dans l’ensemble, nous sommes toujours compétitifs sur tous les circuits » a d’abord expliqué le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.