F1 - Transfert avec Verstappen : La grande décision de Red Bull !

Pierrick Levallet

Qui épaulera Max Verstappen la saison prochaine chez Red Bull ? Cette question ne cesse d’agiter le marché des pilotes en F1. Le favori se nomme Isack Hadjar, qui fait sensation chez l’écurie sœur Racing Bulls. Le Français prendrait ainsi la place de Yuki Tsunoda. Laurent Mekies a néanmoins fait savoir que l’équipe avait décidé de repousser le moment où elle fera son choix.

Max Verstappen pourrait bien évoluer avec un nouveau coéquipier chez Red Bull la saison prochaine. Yuki Tsunoda n’arrive pas vraiment à convaincre son monde au sein de l’écurie autrichienne et pourrait donc se faire remplacer à l’issue de l’année. Le favori pour prendre sa place se nomme Isack Hadjar, qui fait sensation chez Racing Bulls. Red Bull a néanmoins décidé de repousser le moment où l’équipe fera son choix. Et Laurent Mekies en a expliqué la raison.

«Aucune raison de précipiter la décision» « Hadjar ? Il était très, très proche de Max en qualifications. Et le premier relais a également été très, très solide, à deux ou trois dixièmes de Max sur le même premier relais très long en pneus médiums. Après ça, je pense que c’est à nous d’agir. Mais nous n’avons aucune raison de précipiter la décision » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.