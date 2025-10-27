F1 : Le nouveau Verstappen déniché en France, il balance son nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la recherche d'un second pilote pour la saison prochaine, Red Bull pourrait bien choisir Isack Hadjar qui réalise une excellente première saison en Formule 1. Très élogieux à son égard, Helmut Marko compare même le pilote français à Max Verstappen sur certains aspects.

Rookie cette saison, Isack Hadjar impressionne. En plus de son podium à Zandvoort, le Français réalise une saison très solide au volant de sa modeste Racing Bulls comme en témoigne son meilleur temps lors de la première séance d'essais libres au Mexique vendredi. Un résultat anecdotique sur le papier mais qui en dit long sur sa faculté à rapidement performer sur des circuits qu'il ne connait pas. Dans ce domaine, Isack Hadjar se rapproche d'un certain Max Verstappen selon Helmut Marko. Un compliment bienvenu au moment où Red Bull cherche à remplacer Yuki Tsunoda.

Hadjar, le nouveau Verstappen ? « Il montre encore qu’il est comme Max. Il ne lui faut pas longtemps pour aller chercher les limites d’une piste. Ensuite tout le monde a pris la mesure de l’adhérence et il est revenu à sa position en Q2 et Q3 », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'évoquer le second baquet chez Red Bull en vue de la saison prochaine.