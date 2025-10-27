Lewis Hamilton avec Max Verstappen : L'annonce qui va faire du bruit en F1

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils se sont battus jusqu'au bout lors de la saison 2021. Max Verstappen avait alors pris le meileur sur Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi pour mettre la première couronne mondiale sur sa tête. Le septuple champion du monde, aujourd'hui chez Ferrari, échouerait chez Red Bull selon Sergio Pérez.

Lewis Hamilton a tout gagné en Formule 1. Recordman des pole positions avec 104 P1 décrochées au fil de sa carrière, il a notamment raflé un titre de champion du monde avec McLaren et six autres avec Mercedes. Néanmoins, malgré son expérience et sa maturité, le pilote Ferrari de 40 ans ne parviendrait pas à briller aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull.

«Etre à côté de Max est très compliqué, c’est quelque chose que les gens ne comprennent pas» C'est en effet le triste constat effectué par Sergio Pérez. De passage sur The F1 Show de Sky Sports, le pilote mexicain qui a côtoyé Verstappen pendant quatre saisons au sein de l'écurie autrichienne a expliqué que son remplaçant après son départ en fin de saison dernière allait quoi qu'il arrive échouer. « Je n’aime pas critiquer les pilotes, parce que j’ai été dans cette position. Je sais exactement ce qu’ils traversent. Dès que j’ai signé mon départ de Red Bull, quand nous sommes tombés d’accord, je me suis dit : ‘Oh, le pauvre gars qui va venir ici’, parce que moi, j’ai réussi à survivre. C’est un endroit très difficile. Évidemment, être à côté de Max est très compliqué, c’est quelque chose que les gens ne comprennent pas ».