F1 - Transfert avec Verstappen : L’annonce de Red Bull !

Pierrick Levallet

Du changement est à prévoir du côté de chez Red Bull pour la saison prochaine. Si Max Verstappen continue de faire l’unanimité, Yuki Tsunoda n’arrive pas à convaincre sa direction. Des rumeurs ont ainsi évoqué une potentielle arrivée d’Isack Hadjar aux côtés du Néerlandais. Si tel est le cas, Arvid Lindblad pourrait récupérer son baquet chez l’écurie sœur Racing Bulls. Helmut Marko a d’ailleurs annoncé que l’équipe allait bientôt prendre une décision.

«Nous évaluerons tout après le Grand Prix» « Cela n’a certainement pas été agréable pour Tsunoda. Lindblad ? Il est resté calme, même si tout le monde lui disait qu’il ne devait pas endommager la voiture, car nous n’avions qu’un seul châssis avec le nouveau plancher. Il n’avait donc même pas le droit de le rayer, et il a quand même été le rookie le plus rapide. Nous évaluerons tout après le Grand Prix, puis nous annoncerons notre décision » a indiqué le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.