F1 : Transfert annulé, c’est la folie pour Verstappen !

Malgré de nombreuses rumeurs l’ayant envoyé du côté de Mercedes, Max Verstappen a finalement décidé de continuer l’aventure chez Red Bull. Depuis quelques courses, le quadruple champion du monde est en excellente forme. Pour le patron de McLaren Zak Brown, ce retour en force du Néerlandais coïncide avec la fin des rumeurs autour de son avenir.

Le quadruple champion du monde de retour en force. Rapidement dépassé par les deux McLaren en début de saison, Max Verstappen remonte la pente petit à petit. Le Néerlandais est le grand patron de cette fin d’année 2025, et compte bien frapper fort ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Mexique.

« Cela dit quelque chose de ses performances » Longtemps annoncé chez Mercedes, Max Verstappen a décidé il y a plusieurs semaines de mettre fin à ces rumeurs en confirmant sa présence chez Red Bull en 2026. Une décision forte, qui selon Zak Brown, lui a permis de retrouver son meilleur niveau. « Ces derniers temps, il n’a en fait plus été question du futur de Verstappen. Cela dit quelque chose de ses performances et de celles de Red Bull, et de son niveau », confie le patron de McLaren au Telegraaf.