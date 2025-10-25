F1 - Red Bull : Le «problème» qui fait paniquer Verstappen !

Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa cinquième course de la saison aux Etats-Unis, Max Verstappen souhaite enchaîner avec un nouveau succès au Mexique ce week-end. Le quadruple champion du monde a néanmoins identifié un sérieux problème qui pourrait bien lui être fatal sur la piste de Mexico. Et il n’a pas caché son inquiétude à ce sujet.

Aux Etats-Unis, Max Verstappen a réussi à réduire l’écart qui le sépare d’Oscar Piastri au classement général de la F1. Le pilote de Red Bull s’est imposé à Austin, sa cinquième victoire de la saison. Et le quadruple champion du monde aimerait poursuivre sur sa lancée au Grand Prix du Mexique ce week-end. Le Néerlandais a toutefois identifié un sérieux problème sur la piste de Mexico, qui pourrait lui être fatal.

«Une grosse source d'inquiétude pour la course» « Sur les relais courts, avec les pneus tendres, on a réussi à faire un bon tour. Mais tout le reste était plutôt mauvais. Le relais court avec les mediums n'était pas terrible, et le gros problème, ce sont les longs relais, où l'on semble vraiment en difficulté. C'est évidemment une grosse source d'inquiétude pour la course » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.