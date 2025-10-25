F1 : Max Verstappen, l’énorme changement annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur la semaine dernière du Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen poursuit son incroyable remontée. Le quadruple champion du monde en titre dispose déjà de grandes ambitions pour la saison 2026, qui sera marquée par d’énormes changements au niveau des monoplaces des pilotes. Chez Red Bull, la nouvelle voiture sera très différente.

La saison 2026 promet déjà d’être exceptionnelle. Pour rappel, de nombreux changements auront lieu sur les monoplaces, notamment au niveau du DRS (système permettant de gagner en vitesse dans certaines zones du circuit). Quadruple champion du monde, Max Verstappen devrait lui aussi voir sa monoplace complètement modifiée la saison prochaine.

Du gros changement en 2026 pour Verstappen Le Néerlandais, qui a déjà officialisé sa présence chez Red Bull pour 2026, peut compter sur un certain Sebastien Buemi. Ce dernier est pilote simulateur au sein de l’écurie autrichienne, et s’occupe donc de tester la nouvelle monoplace de Verstappen. « La plupart de mon travail se passe au simulateur. On appelle ça le ‘race support’. Je suis à Milton Keynes dans le simulateur les jeudis et vendredis. Le jeudi est surtout dédié à l’année prochaine, aux nouveautés de la voiture, et le vendredi à aider l’équipe en piste », confie Buemi, relayé par l’Auto Journal.