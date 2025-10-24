F1 : En plein deuil, Lewis Hamilton craque

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fidèle compagnon de Lewis Hamilton pendant près de 13 ans, Roscoe était la mascotte du paddock les week-ends de Grands Prix et se promenaient aux côtés du pilote Ferrari. Mais le bulldog s'est éteint il y a quelques semaines en arrière, mais a permis à Hamilton de se sentir plus que jamais proche de sa fan base et des gens.

« Je pense tout le temps à Roscoe et encore plus aujourd'hui puisque cela aurait été son 13ème anniversaire. Tu me manques chaque jour mon pote ». Sur son compte Instagram, Lewis Hamilton a publié le message suivant avec deux photos de son défunt bulldog qui s'est éteint à la toute fin du mois de septembre.

«Je me sens beaucoup plus proche des gens pendant cette période de deuil» La petite star du paddock n'est plus et a laissé un vide important que rien ne semble pour le moment pouvoir combler dans le cœur de son ancien maître. Lewis Hamilton se trouve au Mexique pour le Grand Prix à Mexico ce week-end et a profité du Media Day pour avouer ressentir une proximité encore plus importante avec les gens et les fans depuis la disparition de Roscoe. « Je me sens beaucoup plus proche des gens pendant cette période de deuil. Les fans m’ont envoyé des peintures et des dessins de Roscoe, même si ma maison est très calme en ce moment ».