F1 : En plein deuil, Lewis Hamilton craque

Fidèle compagnon de Lewis Hamilton pendant près de 13 ans, Roscoe était la mascotte du paddock les week-ends de Grands Prix et se promenaient aux côtés du pilote Ferrari. Mais le bulldog s'est éteint il y a quelques semaines en arrière, mais a permis à Hamilton de se sentir plus que jamais proche de sa fan base et des gens.
« Je pense tout le temps à Roscoe et encore plus aujourd'hui puisque cela aurait été son 13ème anniversaire. Tu me manques chaque jour mon pote ». Sur son compte Instagram, Lewis Hamilton a publié le message suivant avec deux photos de son défunt bulldog qui s'est éteint à la toute fin du mois de septembre.
«Je me sens beaucoup plus proche des gens pendant cette période de deuil»
La petite star du paddock n'est plus et a laissé un vide important que rien ne semble pour le moment pouvoir combler dans le cœur de son ancien maître. Lewis Hamilton se trouve au Mexique pour le Grand Prix à Mexico ce week-end et a profité du Media Day pour avouer ressentir une proximité encore plus importante avec les gens et les fans depuis la disparition de Roscoe. « Je me sens beaucoup plus proche des gens pendant cette période de deuil. Les fans m’ont envoyé des peintures et des dessins de Roscoe, même si ma maison est très calme en ce moment ».
«A une époque où tout semble très sombre dans le monde»
Le journaliste présent sur place lui a fait part d'une légende mexicaine selon laquelle les chiens aident les âmes à traverser le fleuve vers l’au-delà. En souriant, Lewis Hamilton a tenu le discours suivant. « Oui, il me demandera probablement de le porter pour traverser le fleuve, car il n’a jamais aimé l’eau ».
Ce lien fort qu'il a ressenti avec le grand public depuis le décès de son chien Roscoe permet au pilote Ferrari de relativiser concernant la noirceur du monde actuel. « Pour moi, cela a été très encourageant de voir, à une époque où tout semble très sombre dans le monde, où il y a de grandes divisions, et surtout quand on voit que les dirigeants de ces pays semblent manquer d’empathie ». Reste à savoir si en ce jour d'anniversaire de Roscoe, Hamilton réussira ses essais sur l'autodromo Hermanos Rodriguez.