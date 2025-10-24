F1 - Transfert de Verstappen : Mercedes passe aux aveux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de finalement prolonger George Russell et Kimi Antonelli, Mercedes a pendant longtemps courtisé Max Verstappen, dont l’avenir chez Red Bull était incertain. Toto Wolff a assuré que le « flirt » avec le quadruple champion du monde n’avait pas été intentionnel, mais a reconnu que cela a pu déstabiliser son équipe.

La semaine dernière, Mercedes a annoncé que son duo de pilote resterait inchangé la saison prochaine et que George Russell et Kimi Antonelli seront toujours là en 2026. Une annonce intervenue après plusieurs semaines de spéculations autour d’une potentielle arrivée de Max Verstappen, d’autant plus que le Néerlandais a rencontré Toto Wolff en Sardaigne cet été.

« Il n'y a pas eu de flirt intentionnel, c'est juste une coïncidence « La vérité, c'est qu'il faut tirer les leçons de ses erreurs. Il n'y a pas eu de flirt intentionnel, c'est juste une coïncidence », a assuré le patron de Mercedes auprès de Sky Sports F1. « Il était évident qu'il fallait avoir cette conversation, puis nous nous sommes retrouvés au même endroit cet été, ce qui, de toute évidence, ne fait pas bonne impression et déstabilise tout le monde. Mais c'est du passé maintenant. Tout est réglé, les contrats sont signés et nous allons de l'avant. »