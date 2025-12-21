De Zerbi : Le coup de pression à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Satisfait de la victoire obtenue par son équipe sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6) ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France, Roberto De Zerbi pense déjà à la suite. L’OM étant encore en course dans toutes les compétitions, le technicien italien s’attend à un mois de janvier difficile et a prévenu ses joueurs qu’ils devront être prêts.

Pour son dernier match de l’année 2025, l’OM s’est offert un festival face à Bourg-en-Bresse (0-6) en 32es de finale de la Coupe de France. Un succès obtenu avec six buteurs différents et qui a également marqué le retour de Neal Maupay, titulaire pour la première fois de la saison, et du blessé de longue date Facundo Medina.

« Nous allons fêter Noël joyeux » « Nous avons été sérieux, sinon ça aurait été compliqué, difficile. En première période, nous aurions pu marquer plus de buts, mais je suis content. Nous nous sommes bien comportés sur le terrain. Des joueurs comme Medina sont revenus et ont bien joué, personne ne s’est blessé. Nous allons fêter Noël joyeux », a réagi Roberto De Zerbi au micro de beIN Sports.