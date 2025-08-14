F1 : Verstappen chez Mercedes, la rencontre qui relance tout !

Max Verstappen (27 ans) compte bien boucler au moins une décennie chez Red Bull puisqu’il a annoncé courir pour les couleurs de l’écurie autrichienne la saison prochaine. Et ce, bien qu’il fut encore récemment question de son potentiel départ chez Mercedes. Verstappen et Toto Wolff se sont retrouvés en Sardaigne sur le yacht du patron de la marque allemande, relançant le feuilleton pour l’année prochaine.
« Je pense qu'il est temps de mettre fin à toutes les rumeurs. De toute façon, il a toujours été assez clair pour moi que j'allais rester. Je pense que c'était aussi le sentiment général au sein de l'équipe ». Dans le cadre du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen profitait du Media Day afin de mettre un terme aux spéculations entourant son avenir chez Red Bull. Contractuellement lié à l’écurie autrichienne jusqu’en 2028, le champion du monde aux quatre couronnes disposait d’une clause dans son contrat pour le rompre à la fin de cette année.
Verstappen confirme sa continuité chez Red Bull
Visiblement, le mariage entamé en 2016 entre Red Bull et Max Verstappen va perdurer en 2026. Mercedes était un parti potentiel pour le pilote néerlandais et ce n’est pas le patron de l’écurie allemande, Toto Wolff, qui disait le contraire en interview avec la Gazzetta dello Sport la semaine dernière. « L'avenir de Max était devenu incertain, et c'est pour ça que nous avions décidé de parler avec lui. J'ai toujours dit que j'étais heureux de mon équipe, avec George Russell et Kimi Antonelli. J'ai toujours été clair avec George : il serait resté avec nous à 90%, mais j'avais besoin de parler avec Verstappen. Maintenant que la situation est claire, tout peut revenir à la normale ».
Max Verstappen avec Toto Wolff en Sardaigne
Affaire classée donc pour Max Verstappen chez Mercedes… ou pas ! Alors qu’on se trouve dans la traditionnelle pause estivale de Formule 1, la figure de proue de Red Bull a été aperçue sur le Mangusta, yacht de Toto Wolff avec un cliché volé des deux hommes au large de la Sardaigne et publié par le média italien AutoSprint. Verstappen a bel et bien juré fidélité à Red Bull pour la saison prochaine. Toutefois, en cas d’absence d’améliorations sur la monoplace avec les nouvelles réglementations prévues en 2026, il se pourrait que le Néerlandais décide d’aller voir ailleurs en fin d’année prochaine d’après F1i. Le feuilleton n’est que momentanément bouclé.