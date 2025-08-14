F1 : «Qu’est-ce que je fais ici», catastrophe annoncée pour Leclerc chez Ferrari ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Extrêmement déçu lors du Grand Prix de Hongrie, Charles Leclerc n’a pas hésité à critiquer ouvertement la gestion de course de la part de Ferrari. Pour l’ancien pilote Christian Danner, le Monégasque a déjà songé à son avenir cette saison, alors que l’écurie italienne ne parvient pas à lui permettre de réaliser son rêve ultime de devenir champion du monde.

Une véritable catastrophe. Auteur d’une pole position historique lors du Grand Prix de Hongrie, Charles Leclerc a connu une chute de performance conséquente en course. Finalement quatrième à l’issue de la course, le Monégasque n’a pas mâché ses mots envers son ingénieur radio : « C’est incroyablement frustrant. On a perdu toute compétitivité. Vous auriez dû m’écouter, j’aurais trouvé d’autres solutions pour résoudre ce problème, s’est-il emporté, la voix étranglée, à la radio après avoir été rétrogradé en troisième position. Maintenant, c’est juste inconduisible. Ce sera un miracle si on termine sur le podium. »

« Mon Dieu, qu’est-ce que je fais ici » Malgré des qualités remarquables en termes de pilotage, Leclerc ne semble donc une fois de plus pas armé pour se battre pour le championnat du monde. De quoi remettre en question son avenir chez Ferrari ? Possible selon Christian Danner : « Bien sûr, Leclerc se demande si sa vie de pilote, sa carrière chez Ferrari, le mènera là où il veut : le championnat. Il se pose clairement la question. Je suis convaincu qu’il s’est aussi demandé cette année : ’Mon Dieu, qu’est-ce que je fais ici ? Ce ne sera encore rien au bout », a lâché l’ancien pilote dans des propos relayés par Next-Gen Auto.