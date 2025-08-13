Lewis Hamilton annonce un projet «fascinant» et met le feu en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison 2026 s'annonce palpitante compte tenu des changements importants au niveau de la réglementation, Lewis Hamilton a donné son avis après être passé au simulateur pour les voitures de la saison prochaine. Et il ne cache pas son impatience, annonçant même que c'est «fascinant».

Cette saison est largement dominée par McLaren, à tel point que le titre semble déjà promis à Lando Norris ou Oscar Piastri. Par conséquent, les autres écuries en profitent pour préparer la saison prochaine qui s'annonce palpitante et pour cause, une révolution est attendue en ce qui concerne la réglementation. Qu'elle soit sur le plan de l'aérodynamisme ou des moteurs. Et Lewis Hamilton, qui a pu tester les monoplaces de 2026, ne cache pas son excitation ce qui devrait agiter le paddock et faire monter la tension en vue de la saison prochaine.

Hamilton attend avec impatience 2026 « Ce que j’aime en Formule 1, c’est l’ampleur des changements qui surviennent en cours de route. Il y a tellement d’innovation et de développement. Et chaque changement entraîne une courbe d’apprentissage très raide pour tous les membres de l’équipe. C’est donc un véritable défi pour nous tous, qui devons nous investir pleinement et innover. Même du point de vue du pilote, c’est devenu de plus en plus complexe au fil des ans. Pour cette prochaine étape à venir pour la Formule 1, je dirais que le pilote a probablement encore plus d’influence sur le développement, notamment sur le groupe motopropulseur et son utilisation », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.