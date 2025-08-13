F1 : «Un c*nnard», il balance sur Max Verstappen !

Pierrick Levallet

Depuis le début de sa carrière en F1, Max Verstappen ne s’est pas vraiment construit une bonne réputation. L’image du pilote de Red Bull reste notamment entachée par son étroite rivalité avec Lewis Hamilton en 2021. Mais en réalité, le Néerlandais serait très différent de la façon dont il est décrit.

Max Verstappen n’a pas forcément bonne réputation en F1. Si son talent ne fait aucun doute, le Néerlandais fait parfois l’objet de critiques concernant son attitude. Son image au Royaume-Uni est notamment entachée par sa grande rivalité avec Lewis Hamilton en 2021, année de son premier titre de champion du monde. Le pilote de Red Bull a alors profité d’une collaboration avec Ford Performance pour corriger le tir. À cette occasion, Max Verstappen a fait très bonne impression auprès de Chris Harris.

«Il est conscient de ses capacités» « C’est un homme très simple, doté d’un talent naturel pour piloter qu’aucun de nous ne peut vraiment comprendre. Ce qui est encore plus surprenant, c’est qu’il est conscient de ses capacités et qu’il sait les expliquer » a d'abord confié le Britannique dans son podcast Chris Harris on Cars, dans des propos rapportés par F1i.