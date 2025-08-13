«Il réfléchit à son avenir» : Nouveau coup de théâtre en F1, le transfert de Verstappen est relancé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Max Verstappen a officiellement annoncé qu'il resterait chez Red Bull la saison prochaine, marquée par une importante révolution sur le plan règlementaire. Cependant, rien ne dit que le quadruple champion du monde honorera son contrat qui court actuellement jusqu'en 2028. C'est en tout cas ce qu'affirme Alex Brundle.

Malgré les nombreuses rumeurs concernant son avenir en 2026, Max Verstappen sera bien un pilote Red Bull la saison prochaine. Le Néerlandais l'a lui-même confirmé quelques jours seulement après l'annonce du départ de Christian Horner. Cependant, rien ne permet de garantir que le quadruple champion du monde restera chez Red Bull plusieurs années. Et pour cause, la hiérarchie de 2026 est impossible à dessiner compte tenu de l'important changement de réglementation. Par conséquent, que se passera-t-il si Red Bull ne joue pas les premiers rôles en 2026 ? C'est la question que se pose Alex Brundle, pilote et consultant Sky Sport.

Le transfert de Verstappen refait parler ! « À ce stade, c'est juste un problème professionnel. C'est un problème qui dure depuis le début de l'année. Max, on le sait, va rester chez Red Bull, mais il réfléchit à son avenir, n'est-ce pas ? Les négociations se poursuivent. Max ne resterait pas longtemps sous-performant... On sait bien sûr que la voiture n'était pas à la hauteur [en Hongrie]. C'était vraiment difficile. J'ai regardé tout le week-end. Imaginons qu'il termine le reste de la saison en dehors des points, puis qu'il passe au nouveau règlement et qu'il termine la première moitié de la saison prochaine avec Red Bull également, en fin de top 10. Il serait vraiment en difficulté », estime-t-il au micro de Sky Sport, avant de poursuivre.