F1 - Coup de pression chez Ferrari : Hamilton balance !

En difficulté chez Ferrari pour sa première saison au sein de l’écurie italienne, Lewis Hamilton aurait récemment envoyé des documents à la Scuderia. Si beaucoup estiment qu’il s’agirait là de « consignes » à appliquer par Ferrari afin de le mettre dans les bonnes conditions, le septuple champion du monde a donné plus de précisions à ce sujet.
Lewis Hamilton met la pression à Ferrari ? S’étant lui-même qualifié « d’inutile » lors du Grand Prix de Hongrie, le septuple champion du monde aurait décidé de prendre les choses en main afin de redresser la barre au sein de l’écurie italienne. En effet, plusieurs médias ont récemment révélé que le Britannique avait adressé une série de documents auprès de la Scuderia. Rapidement, certains observateurs y ont vu là une manière pour Hamilton de mettre un peu la pression à Ferrari afin que ce dernier soit mis dans les meilleures conditions.
« Il s’agissait simplement d’échanges »
« Il n’y avait aucun ordre. C’était juste des idées du genre : ’Hé, si on faisait ça…’, ’Avons-nous essayé ça ?’, ’Si on faisait ça, on pourrait peut-être alléger certains aspects, ou s’améliorer sur ceci ou cela’. Il s’agissait simplement d’échanges, et Fred [Vasseur] et moi avons discuté, et l’équipe a semblé très réactive. Comme je l’ai déjà dit, il s’agit simplement de comprendre l’environnement dans lequel on évolue. Il faut s’adapter, et je pense que les personnes avec qui on travaille finiront par apprendre à s’adapter, à s’adapter à nos besoins », a confié Lewis Hamilton à ce propos, relayé par Next-Gen Auto.
« Tout le monde veut simplement faire mieux »
« Cette année, comme je l’ai dit, la réaction aux progrès que nous avons réalisés dans tous les domaines a été formidable, et la passion et l’envie de toujours s’améliorer sont, je pense, ce qui est le plus formidable dans cette équipe, poursuit Lewis Hamilton. Tout le monde veut simplement faire mieux, savoir et trouver des moyens de s’améliorer. C’est pourquoi je sais que cette équipe a absolument tous les ingrédients nécessaires pour réussir, et j’y crois profondément. C’est pourquoi j’ai signé ici. »