F1 - Coup de pression chez Ferrari : Hamilton balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté chez Ferrari pour sa première saison au sein de l’écurie italienne, Lewis Hamilton aurait récemment envoyé des documents à la Scuderia. Si beaucoup estiment qu’il s’agirait là de « consignes » à appliquer par Ferrari afin de le mettre dans les bonnes conditions, le septuple champion du monde a donné plus de précisions à ce sujet.

Lewis Hamilton met la pression à Ferrari ? S’étant lui-même qualifié « d’inutile » lors du Grand Prix de Hongrie, le septuple champion du monde aurait décidé de prendre les choses en main afin de redresser la barre au sein de l’écurie italienne. En effet, plusieurs médias ont récemment révélé que le Britannique avait adressé une série de documents auprès de la Scuderia. Rapidement, certains observateurs y ont vu là une manière pour Hamilton de mettre un peu la pression à Ferrari afin que ce dernier soit mis dans les meilleures conditions.

« Il s’agissait simplement d’échanges » « Il n’y avait aucun ordre. C’était juste des idées du genre : ’Hé, si on faisait ça…’, ’Avons-nous essayé ça ?’, ’Si on faisait ça, on pourrait peut-être alléger certains aspects, ou s’améliorer sur ceci ou cela’. Il s’agissait simplement d’échanges, et Fred [Vasseur] et moi avons discuté, et l’équipe a semblé très réactive. Comme je l’ai déjà dit, il s’agit simplement de comprendre l’environnement dans lequel on évolue. Il faut s’adapter, et je pense que les personnes avec qui on travaille finiront par apprendre à s’adapter, à s’adapter à nos besoins », a confié Lewis Hamilton à ce propos, relayé par Next-Gen Auto.