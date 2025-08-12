Brad Pitt en F1 : Jackpot à 491M€, c'est du jamais vu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, le monde de la Formule 1 a été mis en avant au cinéma avec la sortie du film F1 en juin dernier. A l'affiche de ce film à succès, Brad Pitt ne s'attendait pas à recevoir une si bonne nouvelle : il s'agit du film qui a généré le plus de recettes dans le monde depuis le début de sa carrière. Le célèbre acteur y incarne un pilote quasiment à la retraite appelé pour sauver une équipe à la dérive financièrement.

A l'affiche du film F1 cette année, Brad Pitt a permis de mettre un coup de projecteur sur la Formule 1. Le film réalisé par Joseph Kosinski est en train de battre des records depuis sa sortie en juin dernier. L'Américain de 61 ans y joue un ancien grand prodige du sport automobile freiné par un accident qui fait son grand retour dans la Formule 1 d'aujourd'hui presque 30 ans plus tard pour prouver qu'il est toujours le meilleur. Le film est en train de battre des records dans sa filmographie.

Jackpot à 491M€ pour le film F1 Comme le rapporte L'Equipe, le film F1 est devenu le plus gros succès de la carrière de Brad Pitt en presque 40 ans. Le quotidien français rapporte que le film a déjà rapporté plus de 570 millions de dollars, soit environ 491M€. Une somme incroyable qui devance donc World War Z, sorti en 2013, deuxième du box-office personnel de Brad Pitt, avec 540 millions de dollars de recettes. En France, le succès est un peu plus modeste puisque le film a convaincu 2 762 910 spectateurs, soit moins que les très célèbres Seven et Ocean's 11.