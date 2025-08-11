F1 - Red Bull : Verstappen abandonne, l'annonce choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins souverain depuis l'été 2024, Max Verstappen a démarré la saison 2025 avec les moyens du bord chez Red Bull. L'écurie n'a plus les cartes en main et voit McLaren dominer les débats week-end après week-end. Dans sa tête, le Néerlandais ne joue déjà plus le titre puisqu'il compte déjà quasiment 100 points de retard. Malgré tout, il restera bien un pilote Red Bull en 2026.

Seulement 9ème du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a encore Oscar Piastri et Lando Norris se disputer la victoire sans pouvoir contrecarrer leurs plans. Le pilote néerlandais est 3ème au classement des pilotes mais les deux équipiers de McLaren ont pris une avance considérable. Alors qu'il reste 10 courses au programme jusqu'à la fin de la saison, Verstappen ne croit plus au titre.

Verstappen en préparation pour 2026 ? 3ème à 97 points d'Oscar Piastri au classement, Max Verstappen aura bien du mal à conserver sa couronne pour une 5ème année consécutive. Le pilote Red Bull a des difficultés à faire fonctionner sa voiture depuis un moment déjà mais cela ne l'empêche pas de poursuivre l'aventure. « Personne ne sait vraiment où l’on en sera l’an prochain. Pour nous, cette année, de manière réaliste, il sera très difficile de rivaliser avec McLaren. C’est déjà assez difficile de se battre avec Ferrari et Mercedes, mais je pense qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur la voiture et son comportement. Je sais que les voitures seront différentes l’an prochain, mais il y a encore des choses à retenir de cette année et à appliquer pour l’année prochaine. Il y a encore beaucoup à apprendre en 10 courses » confie le Néerlandais dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.